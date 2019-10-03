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Калмыки на мове потребовали отставки бывшего главы ДНР с должности мэра 

Lenta.ru 1 час назад
Жители Калмыки заговорили на украинском языке и обратились к мэру Элисты Дмитрию Трапезникову, который ранее занимал должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте украинского журналиста Дениса Казанського.
«Хочу обратиться к Трапезникову на ненавистного ему украинском языке. Вы презирали украинский язык, вы уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали в Элисту и Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык», — сказал один из митингующих.
Трапезников был назначен на пост мэра Элисты 26 сентября 2019 года. 7 сентября 2018-го он покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики.
На фоне назначения Трапезникова в Элисте начали проходить митинги с требованием его отставки. Последний из них состоялся накануне, 2 октября, и прошел в виде молебна. Акция собрала более 500 человек. В целом мероприятие носило мирный характер — горожане явились на нее без транспарантов и звукоусилительных устройств, а также договорились не использовать оскорбления и нецензурные выражения.
Глава республики Бату Хасиков призвал жителей «не выкрикивать лозунги», а также выступил с поддержкой Трапезникова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии.
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Комментарии44
Общество , Видео , В мире , Украина , Дмитрий Песков , Александр Захарченко , Республика Калмыкия , Элиста
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