Калмыки на мове потребовали отставки бывшего главы ДНР с должности мэра

Жители Калмыки заговорили на украинском языке и обратились к мэру Элисты Дмитрию Трапезникову, который ранее занимал должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте украинского журналиста Дениса Казанського.

«Хочу обратиться к Трапезникову на ненавистного ему украинском языке. Вы презирали украинский язык, вы уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали в Элисту и Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык», — сказал один из митингующих.

Трапезников был назначен на пост мэра Элисты 26 сентября 2019 года. 7 сентября 2018-го он покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко . В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики.

На фоне назначения Трапезникова в Элисте начали проходить митинги с требованием его отставки. Последний из них состоялся накануне, 2 октября, и прошел в виде молебна. Акция собрала более 500 человек. В целом мероприятие носило мирный характер — горожане явились на нее без транспарантов и звукоусилительных устройств, а также договорились не использовать оскорбления и нецензурные выражения.