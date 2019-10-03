Уволен глава Росгидромета

Сам Яковенко ранее 3 октября опровергал свою отставку, сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как пишет издание Znak.com, эксперты считали неизбежным уход Яковенко после критики работы Росгидромета на совещании у президента Владимира Путина по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, которое состоялось в сентябре. В ходе него глава МЧС Евгений Зиничев раскритиковал работу гидрометеослужбы.

«Проблемы интеграции данных Росгидромета в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вполне могли стать одной из основных причин для увольнения Максима Яковенко», — говорится в статье.

В Иркутской области из-за паводка было затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах.

Яковенко стал главой Росгидромета в сентябре 2017 года.