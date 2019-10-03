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Уволен глава Росгидромета 

Lenta.ru + ещё 18 43 минуты назад
Уволен глава Росгидромета
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Максима Яковенко от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Об этом сообщает ТАСС в четверг, 3 октября.
Сам Яковенко ранее 3 октября опровергал свою отставку, сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как пишет издание Znak.com, эксперты считали неизбежным уход Яковенко после критики работы Росгидромета на совещании у президента Владимира Путина по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, которое состоялось в сентябре. В ходе него глава МЧС Евгений Зиничев раскритиковал работу гидрометеослужбы.
«Проблемы интеграции данных Росгидромета в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вполне могли стать одной из основных причин для увольнения Максима Яковенко», — говорится в статье.
В Иркутской области из-за паводка было затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах.
Яковенко стал главой Росгидромета в сентябре 2017 года.
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Комментарии
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Максим Яковенко , Григорий Березкин , Владимир Путин , Евгений Зиничев , МЧС , Росгидромет
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