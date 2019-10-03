«Батька Кондрат»: Симоньян раскритиковала Навального

В воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве состоялся согласованный митинг в поддержку фигурантов уголовного дела о согласованных. В нем поучаствовали около 20 тысяч человек.

«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким», — прокомментировала высказывание оппозиционера сама Симоньян.

По ее словам, именно по этой причине Навальный использует слова вроде "боброедки", "чучундрики" и "свинобомжи".