«Батька Кондрат»: Симоньян раскритиковала Навального 

Алексей Навальный стареет, но хочет нравиться молоденьким, заявила в своем телеграме главред RT Маргарита Симоньян.
В воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве состоялся согласованный митинг в поддержку фигурантов уголовного дела о согласованных. В нем поучаствовали около 20 тысяч человек.
RT транслировал мероприятие. Навальный раскритиковал качество прямого эфира канала, а его известных сотрудниц Лесю Рябцеву и Марию Баронову назвал "чучундриками", "свинобомжами" и "боброедками" Симоньян.
«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким», — прокомментировала высказывание оппозиционера сама Симоньян.
По ее словам, именно по этой причине Навальный использует слова вроде "боброедки", "чучундрики" и "свинобомжи".
Также журналистка призналась, что лексика политика напомнила ей «незабвенных» сионистов и курощупов «батьки Кондрата» — депутата, сенатора и губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко.