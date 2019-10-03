Симоньян указала на источник проблем России с Америкой

Симоньян указала на источник всех проблем России с Америкой

«Все наши проблемы с Америкой в этой «вашй семъи». Очень плохое образование при очень большом самомнении», — написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало в Facebook пост на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. В одном из материалов на фотографии запечатлена семья — отец и мать с дочерью-студенткой и надписью на русском: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!».

Примечательно, что в этом предложении допущено три орфографические ошибки: в слове «будущего» вместо буквы «щ» использована «ш», в слове «семья» вместо мягкого знака стоит твердый, в слове «вашей» пропущена буква «е». Кроме того, неправильно расставлены знаки препинания.