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Симоньян указала на источник всех проблем России с Америкой 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Симоньян указала на источник проблем России с Америкой
Фото: ТАСС
Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян опубликованный в Facebook на русском языке пост Федерального бюро расследований (ФБР) , авторы которого призывают помогать американским спецслужбам.
«Все наши проблемы с Америкой в этой «вашй семъи». Очень плохое образование при очень большом самомнении», — написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало в Facebook пост на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. В одном из материалов на фотографии запечатлена семья — отец и мать с дочерью-студенткой и надписью на русском: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!».
Примечательно, что в этом предложении допущено три орфографические ошибки: в слове «будущего» вместо буквы «щ» использована «ш», в слове «семья» вместо мягкого знака стоит твердый, в слове «вашей» пропущена буква «е». Кроме того, неправильно расставлены знаки препинания.
Сенатор Олег Морозов заявил газете ВЗГЛЯД, что наличие таких рекламных постов от ФБР «попахивает политической паранойей».
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Общество , Олег Морозов , Маргарита Симоньян , ФБР , ИА Sputnik , Деловая газета "Взгляд" , Russia Today
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