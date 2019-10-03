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Россияне рассказали, где планируют провести новогодние каникулы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Россияне раскрыли планы на новогодние каникулы
Фото: РИА Новости
Почти четверть россиян хотели бы в новогодние каникулы отправиться в путешествие, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса опросили более 1,2 тысячи пользователей и выяснили, где они планируют встретить 2020 год.
Оказалось, что у половины респондентов (47,5%) еще нет планов на новогодние праздники.
Почти четверть (23,5%) ответивших хотели бы отправиться в путешествие, но пока не уверены, что их планы удастся воплотить в жизнь. Из них 16,3% собираются поехать за границу, а 7,2% — путешествовать по России.
Никуда не поедут и встретят Новый год дома 14,6% пользователей, а 11,8% опрошенных планируют провести праздники с близкими и друзьями.
Каникулы на собственной даче или в загородном доме у друзей намерены провести 2,6% участников опроса.
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