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В России захотели запретить дорогие подарки 

Lenta.ru + ещё 3 33 минуты назад
В России захотели запретить дорогие подарки
Фото: РИА Новости
Частным российским компаниям рекомендовали ограничить стоимость подарков, которые могут получать сотрудники. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на методические рекомендации по борьбе с коррупцией, которые разработал Минтруд.
Ведомство советует определить круг дарителей, от которых работникам можно принимать подарки, либо ограничить разовую стоимость подарков и их общий денежный эквивалент на одного сотрудника в год. Также в рекомендациях отмечена важность декларирования подарков.
Также Минтруд предложил компаниям назначить сотрудника, ответственного за борьбу со взяточничеством. Бизнесу рекомендовали открыть горячую линию или онлайн-форму, чтобы работники могли анонимно сообщать о коррупционных правонарушениях.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что в реальной жизни рекомендации Минтруда применить не получится. Он отметил, что методичка не учитывает особенности бизнеса, которому, к примеру, будет чересчур дорого нанимать отдельного сотрудника для борьбы с коррупцией. Кабанов подчеркнул, что вопрос с подарками не урегулирован даже с чиновниками, поскольку до сих пор не решено, куда девать изъятые у них дорогие подарки.
По закону российские госслужащие имеют право принимать дары стоимостью не более трех тысяч рублей. Если подарок будет приравнен к взятке, работник понесет уголовную ответственность.
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Комментарии
Общество , Кирилл Кабанов , Минтруд
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