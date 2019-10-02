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Соловьев предсказал Зеленскому судьбу Януковича 

SM News 2 часа назад
Соловьев предсказал Украине потерю новых территорий
Фото: РИА Новости
Журналист уверен, что Украина потеряет и другие территории.
Российский телеведущий Владимир Соловьев предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу предшественника — Виктора Януковича, который возглавлял «незалежную» до 22 февраля 2014 года. Своей точкой зрения он поделился в среду, 2 октября, в микроблоге Twitter.
Журналист напомнил, что пять лет назад Украина потеряла Крым и Донбасс. Он поинтересовался, какие регионы готова потерять республика после очередного госпереворота.
«После Майдана 2014 года Украина потеряла Крым и Донбасс. Какие регионы готова потерять Украина после очередного Майдана? Зеленский повторит Януковича образца 2014 года, или Ельцина 1993? Побежит или выведет на улицы танки?», — пишет Соловьев.
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Комментарии25
Общество , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев
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