Соловьев предсказал Украине потерю новых территорий

После Майдана 2014 года Украина потеряла Крым и Донбасс.



Какие регионы готова потерять Украина после очередного Майдана?



Зеленский повторит Януковича образца 2014 года, или Ельцина 1993?



Побежит или выведет на улицы танки?— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 2, 2019