Соловьев предсказал Украине потерю новых территорий

Журналист уверен, что Украина потеряет и другие территории.
Российский телеведущий Владимир Соловьев предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу предшественника — Виктора Януковича, который возглавлял «незалежную» до 22 февраля 2014 года. Своей точкой зрения он поделился в среду, 2 октября, в микроблоге Twitter.
Журналист напомнил, что пять лет назад Украина потеряла Крым и Донбасс. Он поинтересовался, какие регионы готова потерять республика после очередного госпереворота.
«После Майдана 2014 года Украина потеряла Крым и Донбасс. Какие регионы готова потерять Украина после очередного Майдана? Зеленский повторит Януковича образца 2014 года, или Ельцина 1993? Побежит или выведет на улицы танки?», — пишет Соловьев.
После Майдана 2014 года Украина потеряла Крым и Донбасс.
Какие регионы готова потерять Украина после очередного Майдана?
Зеленский повторит Януковича образца 2014 года, или Ельцина 1993?
Побежит или выведет на улицы танки?— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 2, 2019