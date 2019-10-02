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Еще одной больнице грозит массовое увольнение врачей 

Рамблер + ещё 1 40 минут назад
Врачи-неонатологи роддома больницы №6 в Перми написали заявления об увольнении из-за низких зарплат и высокой загруженности, сообщает «Лента.ру».
В видеообращении заведующей отделением Ирины Петровой, опубликованном на Youtube-канале организации «Альянс врачей», говорится, что из-за усталости и отказа руководства оплачивать сверхурочные врачам приходится отказываться от переработок.
Петрова также рассказала, что за последний год из отделения уволились пять специалистов, и оставшиеся врачи «физически не могут закрыть дежурства».
Медики потребовали оплачивать переработки по тарифу 500 рублей в час ночью и 300 рублей в час днем. Они также потребовали нанять новых врачей вместо уволившихся.
Активисты «Альянса врачей» попытались выяснить у главврача больницы Виктора Гневашева, готов ли он пойти навстречу неонатологам. Главврач, в свою очередь, попросил оставить ему документы для изучения, после чего «в установленные сроки» даст «мотивированный ответ». В администрации больницы активистам предложили «возвращаться обратно в свою Москву».
Похожая ситуация ранее произошла в НМИЦ онкологии имени Блохина. Врачи больницы начали увольняться, пожаловавшись на низкие зарплаты и конфликты с руководством.
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Общество , Видео , Ирина Петрова , Lenta.ru , Пермь
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