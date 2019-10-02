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В Удмуртии уничтожили более тонны санкционных груш 

Rambler News Service 56 минут назад
Более тонны санкционных груш уничтожили в Удмуртии
Фото: РИА Новости
Более тонны груш изъяли у индивидуального предпринимателя в Удмуртии, поскольку он предоставил на них поддельные документы, скрыв страну их происхождения, пишет Udm-info.ru со ссылкой на управление Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области.
В ведомстве пояснили, что в ходе рейда был установлен факт переклейки маркировки на импортной продукции, что является доказательством незаконного ввоза фруктов на территорию России.
В итоге запрещенные к ввозу груши были изъяты и уничтожены методом механического сдавливания. Издание отмечает, что в середине сентября в регионе аналогичным образом уничтожили 800 кг санкционных груш из Польши.
Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омске уничтожили 20 тонн санкционных яблок.
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Общество , Россельхознадзор , Udm-info.ru , Сайт "Город55" , Кировская Область , Удмуртская Республика
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