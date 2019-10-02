Более тонны санкционных груш уничтожили в Удмуртии

В Удмуртии уничтожили более тонны санкционных груш

Более тонны груш изъяли у индивидуального предпринимателя в Удмуртии , поскольку он предоставил на них поддельные документы, скрыв страну их происхождения, пишет Udm-info.ru со ссылкой на управление Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области

В ведомстве пояснили, что в ходе рейда был установлен факт переклейки маркировки на импортной продукции, что является доказательством незаконного ввоза фруктов на территорию России.

В итоге запрещенные к ввозу груши были изъяты и уничтожены методом механического сдавливания. Издание отмечает, что в середине сентября в регионе аналогичным образом уничтожили 800 кг санкционных груш из Польши.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омске уничтожили 20 тонн санкционных яблок.