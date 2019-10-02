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В Госдуме открылась выставка к 150-летию Махатмы Ганди 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
В Госдуме открылась выставка к 150-летию Махатмы Ганди
Фото: Посольство Индии в РФ
В честь 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди в Госдуме организовали выставку "Ганди — Толстой: великие гуманисты XX века". В открытии экспозиции, в которой представлены фрагменты переписки двух великих философов и миротворцев, участвовали представители руководства всех думских фракций.
Идея пассивного сопротивления злу объединила Льва Толстого и Махатму Ганди. И, хотя они ни разу в жизни не увиделись, их переписка длилась несколько лет, вплоть до смерти Толстого в 1910 году.
Инициатива проведения выставки возникла во время визита в Индию делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в декабре 2018 года. Председатель нижней палаты парламента поддержал идею, назвав Ганди "величайшим человеком, который своей жизнью доказал, что многое можно сделать без войн, без насилия".
Экспозиция, которую совместно с ГД организовало посольство Республики Индия в РФ и Культурный центр имени Джавахарлала Неру, посвящена дружбе и взаимному влиянию Ганди и Льва Толстого на творчество и философию друг друга.
— Эта великая дружба повлияла на ход событий не только в Индии, но и во всем мире. Она стала символом партнерства великих народов Индии и России, — заявил посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.
С ним согласен глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Безусловно, сотрудничество РФ и Индии в сферах экономики, политики, безопасности имеет огромное значение для наших стран, — отметил он. — Но не меньшее, а может быть, и большее значение имеют социально-культурные связи. И дружба Толстого и Ганди является одним из ярчайших примеров".
Обмен книгами и письмами длился менее года, но он имел важное значение для обоих мыслителей. В своей автобиографии Ганди говорит о том влиянии, которое оказал на него Лев Толстой: чтение первого попавшего ему в руки сочинения русского писателя его "потрясло" настолько, что все прочие книги показались ему "ничтожными в сравнении с независимостью мысли, глубокой нравственностью и искренностью Толстого".
В одном из писем Толстой в 1910 году писал Ганди: "Ваша деятельность в Трансваале, как нам кажется на конце света, есть дело самое центральное, самое важное из всех дел, какие делаются теперь в мире, и участие в котором неизбежно примут не только народы христианского, но всякого мира".
Идеи двух людей, живущих в разных концах мира, оказались удивительно похожими. И главная мысль — непротивление злу насилием.
"Но их идеи — не о том, что со злом нужно смириться, — пояснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). — Каждый из них выступал за то, чтобы именно преодолеть то зло, которое есть в окружающем мире".
Последнее — и, пожалуй, самое главное — письмо Ганди Толстой посвятил закону любви, которая, по мнению писателя, составляет основной смысл, основное содержание Святого писания.
"Любовь, то есть стремление душ человеческих к единению, и вытекающая из этого стремления деятельность есть высший и единственный закон жизни человеческой, — писал Толстой, — это в глубине души чувствует и знает каждый человек".
Непротивление злу насилием, уважение к человеческому достоинству — эти идеи мыслителей должны стать "основным правилом поведения всех наших политиков — сторонников мира на земле", считает замглавы фракции "Справедливая Россия" Николай Рыжак.
А лидер ЛДПРФ Владимир Жириновский призвал максимально распространять идеи Махатмы Ганди — например, на "уроках мира" в школах, на которых следует рассказывать подрастающему поколению о необходимости неприятия любого зла.
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Комментарии
Общество , Лев Толстой , Владимир Жириновский , Сергей Неверов , Николай Рыжак , Дмитрий Новиков , Вячеслав Володин , Комитет госдумы по международным делам , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , Индия
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