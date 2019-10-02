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В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
В России выпустили проект ко Всемирному дню ДЦП
Фото: РИА Новости
Уникальный шрифт, созданный ребятами с детским церебральным параличом (ДЦП), выпустили в России ко Всемирному дню ДЦП, который отмечается каждую первую среду октября.
ДЦП — заболевание центральной нервной системы, при котором поражается один или несколько отделов головного мозга. В связи с этим у ребенка развиваются не прогрессирующие нарушения двигательной и мышечной активности, координации движений, функций зрения, слуха, а также речи и психики.
Как отмечается на сайте проекта доброшрифт.рф, 33 ребенка с ДЦП написали по одной букве, из которых профессиональные дизайнеры собрали уникальный шрифт и назвали его "Доброшрифт". Каждый желающий может бесплатно скачать его с сайта проекта.
"Миссия проекта — рассказать широкой аудитории о том, как сложно детям с ДЦП порой написать даже одну букву и призвать всех к использованию специального шрифта как символа объединения и поддержки", — поясняют авторы.
Проект также направлен на сбор средств в благотворительный фонд "Подарок ангелу". Каждый желающий может зайти на сайт доброшрифт.рф, приобрести товары со специальным шрифтом или сделать пожертвование. Собранные деньги пойдут на составление индивидуальных программ по реабилитации детей с ДЦП, а также на помощь семьям — покупку медикаментов, специализированных предметов мебели, одежду и игрушки.
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