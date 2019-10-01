Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человек-легенда: ушел на пенсию спасший Ту-154 начальник вертолётной площадки 

Рамблер 1 час назад
Человек-легенда: ушел на пенсию спасший 81 человека и самолет
Фото: Twitter
Начальник вертолетной площадки в Ижме Сергей Сотников, чья работа помогла успешной посадке аварийного Ту-154, принял решение уйти на пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, 7 сентября 2010 года Ту-154 сумел аварийно приземлиться на практически заброшенном аэродроме в Ижме, так как Сергей Сотников 12 лет исправно чистил от снега и мусора взлётно-посадочную полосу, несмотря на то, что самолеты на нее уже не садились.
Сотников — начальник вертолётной площадки — должен был выйти на пенсию ещё в 2012 году, но решил задержаться. Однако сегодня у него истекает контракт — и он решил его не продлевать, отмечает Telegram-канал.
По данным издания «Ридус», самолет «Алросы», аварийно севший в Ижме, выполнял 7 сентября 2010 года рейс по маршруту Полярный — Москва, но через три с половиной часа полета на борту начались неполадки, шансов долететь до подходящего запасного аэродрома не было. Несмотря на то, что Ту-154 выкатился в лес далеко за пределы аэродрома в Ижме, ни один из 81 человека на борту не погиб. В 2012 году Сергей Сотников был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Комментарии1
Общество , Сергей Сотников , Алроса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении501
Угрожал соседям: подробности о напавшем на сотрудника СК
Угрожал соседям: подробности о напавшем на сотрудника СК6
Главу ФСИН отправляют в отставку
Главу ФСИН отправляют в отставку19
Трамп похвастался новым секретным оружием США
Трамп похвастался новым секретным оружием США43
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов226
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
01:05
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
В мире
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
00:32
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
Происшествия
Порошенко предрек снятие санкций с России
03:12
Порошенко предрек снятие санкций с России
В мире
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
04:50
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
В мире
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
09:45
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
В мире Кавказ
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
00:30
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
Шоу-бизнес
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
03:51
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
В мире Украина
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
05:09
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
В мире Украина
Петербург накрыл разрушительный ураган
00:16
Петербург накрыл разрушительный ураган
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение