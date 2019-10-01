Человек-легенда: ушел на пенсию спасший 81 человека и самолет

Начальник вертолетной площадки в Ижме Сергей Сотников, чья работа помогла успешной посадке аварийного Ту-154, принял решение уйти на пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, 7 сентября 2010 года Ту-154 сумел аварийно приземлиться на практически заброшенном аэродроме в Ижме, так как Сергей Сотников 12 лет исправно чистил от снега и мусора взлётно-посадочную полосу, несмотря на то, что самолеты на нее уже не садились.
Сотников — начальник вертолётной площадки — должен был выйти на пенсию ещё в 2012 году, но решил задержаться. Однако сегодня у него истекает контракт — и он решил его не продлевать, отмечает Telegram-канал.
По данным издания «Ридус», самолет «Алросы», аварийно севший в Ижме, выполнял 7 сентября 2010 года рейс по маршруту Полярный — Москва, но через три с половиной часа полета на борту начались неполадки, шансов долететь до подходящего запасного аэродрома не было. Несмотря на то, что Ту-154 выкатился в лес далеко за пределы аэродрома в Ижме, ни один из 81 человека на борту не погиб. В 2012 году Сергей Сотников был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.