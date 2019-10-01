Человек-легенда: ушел на пенсию спасший 81 человека и самолет

Человек-легенда: ушел на пенсию спасший Ту-154 начальник вертолётной площадки

Начальник вертолетной площадки в Ижме Сергей Сотников , чья работа помогла успешной посадке аварийного Ту-154, принял решение уйти на пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 7 сентября 2010 года Ту-154 сумел аварийно приземлиться на практически заброшенном аэродроме в Ижме, так как Сергей Сотников 12 лет исправно чистил от снега и мусора взлётно-посадочную полосу, несмотря на то, что самолеты на нее уже не садились.

Сотников — начальник вертолётной площадки — должен был выйти на пенсию ещё в 2012 году, но решил задержаться. Однако сегодня у него истекает контракт — и он решил его не продлевать, отмечает Telegram-канал.