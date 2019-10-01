Главу ФСИН отправляют в отставку 

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко уходит в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Корниенко освобожден от должности директора. Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе», — заявил источник.
Информацию об увольнении Корниенко подтвердила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщает, что приказ президента России Владимира Путина об освобождении Корниенко от должности будет опубликован в ближайшее время.
Корниенко возглавлял ФСИН с 26 июня 2012 года.