Мать актера Янина показала парализованного сына

Мать актера Алексея Янина опубликовала фото парализованного сына в Facebook. Она поблагодарила друзей Алексея за поддержку и помощь и рассказала, как протекает восстановление сына после инсульта.

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«Мы то идем вперед, то откатываемся назад. И все равно мы идем к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. К счастью, у нас замечательная команда работает с Алешей дома. Также мы бываем в замечательных реабилитационных центрах. Леше нелегко. Но сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления», — написала Ольга Янина.

Помимо фотографий Ольга опубликовала видеозапись, на которой 36-летний Алексей пытается самостоятельно подняться с кресла. Видно, что попытка дается ему нелегко, однако актер все же встает и некоторое время пытается удержаться на ногах.

Напомним, в возрасте 32 лет Алексей Янин перенес инсульт, после которого оказался парализован.