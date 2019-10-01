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Россиянки стали больше курить вопреки антитабачной политике 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россиянки стали больше курить
Фото: РИА Новости
Российская антитабачная кампания работает эффективнее в отношении мужчин, в то время как женщины, наоборот, стали курить больше. Об этом сообщила заместительница директора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава Анна Концевая, передает «Интерфакс».
По ее словам, в России действует «очень хорошее антитабачное законодательство», однако «оно работает для мужчин, но не работает у женщин». «Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», — констатировала Концевая.
«Эксперты обсуждают, с чем это может быть связано, со смещением ли гендерных ролей, с эмансипацией, еще с чем-то», — добавила она.
Кроме того, по словам Концевой, в вопросах продвижения рационального питания в рекламе Россия отстает от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, хотя для женщин это особенно важно.
Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака. Он добавил, что, помимо сигарет и алкоголя, рак также могут вызывать такие химические вещества, как асбест или красители. По данным Роспотребнадзора, курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.
В июле российские власти заявили о намерении снизить долю курильщиков до 21 процента к 2035 году.
«Ожидаемыми результатами реализации концепции к 2035 году является сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 21 процентов, детским населением — до 1 процента», — говорится в тексте обновленной версии антитабачной концепции.
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Комментарии
Общество , Другое , Андрей Каприн , Минздрав РФ , ВОЗ
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