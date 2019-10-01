Макаревич намекнул на вторичность песни Гребенщикова

«Ровно об этом же я пел три года назад», — отметил Макаревич, посоветовав заново прослушать композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

На новую песню Гребенщикова также отреагировал писатель Дмитрий Быков . По его словам, на этот раз БГ выступил в жанре пародийной апологии, пародийной похвалы и пародийной оды.

«Ему скучно развращать, ему интересно издеваться. Издевается он, на мой взгляд, виртуозно», — пояснил Быков.

При этом, признав, что Гребенщиков является философом, писатель подчеркнул, что лидер «Аквариума» не может спокойно смотреть, как «на его глазах пытают детей, публично лгут или разжигают национальную или социальную рознь».

«Философ ведь на то и философ, чтобы понимать истоки нравственности, прослеживать мораль в мире», — резюмировал он.