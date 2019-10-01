На похоронах Захарова зачитали обращение Путина 

Президент России Владимир Путин направил дочери режиссера Марка Захарова, актрисе Александре Захаровой телеграмму с соболезнованиями. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на своего корреспондента, присутствующего на церемонии прощания с режиссером.
Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер 25 сентября на 86-м году жизни.
Церемония прощания с Захаровым прошла 1 октября в его театре. Телеграмму Путина зачитал актер Виктор Раков.
«Примите слова поддержки в связи с постигшим вас великим горем. Все творчество Марка Захарова стало уникальным в российской культуре. Мы навсегда сохраним память об этом великом мастере и творце», — сказано в телеграмме.
По данным ТАСС, церемонию прощания посетили министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, худруки московских театров Владимир Машков и Олег Меньшиков.
Директор театра Марк Варшавер в ходе панихиды призвал назвать «Ленком» именем Захарова. Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов заявил, что это решение поддержат власти Москвы.
Захаров возглавлял «Ленком» с 1973 года. Также он снимал кино, самые известные из его фильмов — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен». Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.