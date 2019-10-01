На похоронах Захарова зачитали обращение Путина

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер 25 сентября на 86-м году жизни.

Церемония прощания с Захаровым прошла 1 октября в его театре. Телеграмму Путина зачитал актер Виктор Раков

«Примите слова поддержки в связи с постигшим вас великим горем. Все творчество Марка Захарова стало уникальным в российской культуре. Мы навсегда сохраним память об этом великом мастере и творце», — сказано в телеграмме.

Захаров возглавлял «Ленком» с 1973 года. Также он снимал кино, самые известные из его фильмов — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен». Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.