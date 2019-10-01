Стали известны ключевые тренды для вузов на 5-10 лет

Спецпредставитель президента назвал ключевые тренды для вузов на 5-10 лет

Экспорт образования, цифровые платформы и дополнительное образование будут ключевыми трендами для российских университетов в ближайшие 5-10 лет, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос модератора сессии, каковы ключевые тренды университетов в контексте цифровизации на ближайшие 5-10 лет, он указал три главных, на его взгляд, направления.

"Я бы сказал, что основные тренды — это, еще раз, цифровизация экспорта образования, цифровые платформы и цифровизация, и допобразование. То есть чтобы выжить, университет должен размыть свой фокус", — заявил Песков в ходе выступления на конференции по технологиям в образовании EDCrunch.

Российские вузы, по его словам, в ближайшие 5-10 лет могут пойти по одному из двух сценариев. "Есть сценарий, который можно назвать "каннибалистическим". Это сценарий, при котором несколько ведущих университетов создают онлайн-платформы и фактически вымывают ядро региональных университетов. Он такой, крайне неприятный", — отметил он.

Второй сценарий позволит университетам пользоваться теми возможностями, которые у них возникают, в частности: цифровизация, преобразование себя в университет допобразования и экспорт образования, то есть обучение иностранных студентов и выход на международное поле.