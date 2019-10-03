Россияне стали больше тратить на образование онлайн

Жители России стали больше тратить на онлайн-образование. Как показало совместное исследование «Яндекс. Кассы» и компании «Нетология», сумма среднего чека выросла на 20 процентов, а общий объем рынка — на 60 процентов, сообщается на сайте «Будущее России. Национальные проекты».

Больше всего в сфере онлайн-образования россияне тратят на обучение иностранным языкам — это почти 70 процентов от всех трат. Средний единоразовый платеж здесь составляет почти 10 тысяч рублей (в среднем более 36 тысяч рублей в месяц). На втором месте курсы по психологии и эзотерике, на которые пользователи в среднем тратят 4976 рублей за раз, на третьем месте — тренинги по личностному росту со средним чеком в 3667 рублей.

Кроме того, в России популярны курсы по профессиональной подготовке, спорту и красоте, а также хобби, а меньше всего россияне тратят на репетиров и внеклассные уроки для своих детей.

В России до 2024 года будет реализован национальный проект «Образование» с бюджетом 723,3 миллиарда рублей. Одна из главных его целей — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Для этого, например, к 2024 году число центров, реализующих программы дополнительного образования в вузах, должно вырасти с 15 до 100.