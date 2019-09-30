Конец сказки: что ждет «Ленком» после смерти Захарова

Культурная жизнь Москвы получила удар, от которого ей будет сложно оправиться — новость о смерти 85-летнего Марка Захарова выявила неготовность возглавлявшегося им «Ленкома» к переменам, которые назревали на протяжении уже многих лет. Активность легендарного худрука скрывала слабые места одного из главных театров страны, однако теперь его руководство должно ответить на вопрос: что дальше?

Смерть Марка Захарова не только лишила страну одного из последних живых классиков, вносившего свой вклад в развитие российской театральной сцены вплоть до наших дней, но и остро поставила вопрос о будущем легендарного «Ленкома», художественным руководителем и главным режиссером которого он был на протяжении более 40 лет.

Несмотря на свою богатейшую историю и традиции, которыми был славен театр на протяжении десятилетий, в силу различных причин его настоящее было замкнуто на прославленном режиссере, который казался вечным. Тем сильнее стал удар, к которому, как опасаются поклонники, театр совершенно не готов.

Впрочем, неожиданным здесь выглядит здесь в большей степени не уход из жизни 85-летнего Захарова, чье трудолюбие и работоспособность давно уже стали одним из чудес в масштабе целого города (если не страны), а та безоружность и некоторая репертуарная растерянность, которые стали видны после его смерти.

Ведь долголетие Захарова позволило пережить ему почти всех своих знаковых актеров. Олег Янковский , Николай Карачецов, Александр Абдуллов — с именами этих великих артистов, безусловно, связана не одна эпоха «Ленкома», а заложенная ими исполнительская культура не вызывает сомнений, но найдутся ли в театре те, кто смогут, выучив уроки своих титанических предшественников, передать опыт дальше?

Да, в «Ленкоме» и по сей день работают несколько человек, по праву считающихся «священными коровами» своей профессии. Однако Глеб Панфилов , чьи заслуги перед режиссерским искусством трудно переоценить, уже и сам находится в возрасте Захарова.

Другая большая звезда — Константин Богомолов , очевидно гораздо более занят (с завидным, стоит отметить, рвением) работой во множестве сторонних проектов — от съемок телевизионных сериалов («Содержанки», «Хороший человек) до преподавания в Московской школе нового кино. К тому же не стоит упускать из виду его недавнее назначение на пост художественного руководителя московского драматического театра на Малой Бронной, а уж о свадьбе с телеведущей Ксенией Собчак забыть сегодня, кажется, уже просто невозможно.

Неудобные вопросы вызывает и текущий актерский состав театра. При этом эти вопросы ни в коем случае не относятся к исполнительскому мастерству работающих в „Ленкоме“ артистов. Ни у кого не может вызывать сомнений уровень Александра Збруева, Геннадия Хазанова и тем более Инны Чуриковой. Однако если гипотетически представить труппу без них — станет очевидна зияющая дыра, которую необходимо будет как-то заполнить.

К тому же не до конца понятно и отношение более „молодых“ звезд „Ленкома“ к репертуарной политике, формировавшейся Захаровым с глубоким пониманием целей и задач театра, которые он ставил. Так, совсем недавно, говоря о своем участии в спектакле по произведениям провокационного писателя Владимира Сорокина , где Певцов сыграет Иосифа Сталина, актер выступил с заявлением, которое создало у читающей публики ощущение, что он не до конца понял суть текстов, послуживших источником для постановки.

»Иосиф Виссарионович — один из величайших людей в истории России. При Сталине началось строительство сильного государства. Даже Черчилль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: «Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой», — процитировал его слова сайт kp.ru.

В симпатиях к Сталину сложно заподозрить как Сорокина, так и самого Захарова, который лично занимался постановкой одного из главных сатирических текстов о современной (и не только) России — романа «День опричника».

На данный момент известно, что последнюю работу Захарова — пьесу по мотивам сорокинского «Капкана» — завершит его дочь Александра Захарова и премьера состоится в намеченный срок (2 и 3 декабря). Как сказал агентству городских новостей «Москва» директор «Ленкома» Марк Варшавер, спектакль уже был готов «на 85%».

Но вряд ли можно сказать, что такая новость вселяет веру в то, что дочь великого режиссера сможет найти правильный подход к детищу своего отца, которое тает буквально на глазах. Театр ждет новая жизнь — но никто не знает, будет ли он к ней готов.

Уместно вспомнить слова Лии Ахеджаковой, отреагировавшей на смерть Марка Захарова в беседе с каналом «360».

«Мне теперь страшно за театр Ленинского комсомола, потому что вот те люди, которые могли железной стеной встать против всего, что может случиться — и Саша Абдулов, и Олег Янковский — ушли», — сказала актриса.

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Но Москве вряд ли нужен второй «Гоголь-центр», да и не факт, что администрация пойдет на риск подобного переустройства, держа в уме печальные события, постигшие его руководителя.

Все эти факторы вызывают у жителей столицы серьезные опасения за свою культуру, которая изо всех сил старается держать удар, однако все чаще и чаще не находит в себе сил и ресурсов, чтобы оправиться от очередного нокдауна, который каждый раз грозит обернуться нокаутом.