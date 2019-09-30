Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штрафы для уклонистов от армии могут вырасти в шесть раз 

Москва24 46 минут назад
Уклонистам от армии ужесточат наказание
Фото: globallookpress.com
Штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в российской армии, могут вырасти в шесть раз. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
"Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз", — сказал он в эфире телеканала Россия-24.
Штрафы будут касаться тех, кто не ставит военкомат в известность о смене своего места жительства или работы. Сейчас штраф составляет 500 рублей.
При этом Бурдынский отметил, что с 2014 года количество уклонистов в России снизилось с 6 тысяч до 1,6 тысячи призывников. По его словам, в основном уклонисты скрываются от военных комиссариатов или игнорируют повестку.
Он также добавил, что растет количество молодых людей, желающих служить, несмотря на наличие у них права на отсрочку службы в армии. По его словам, с 1 сентября 2019 года у всех желающих появился такой шанс не пользоваться положенной отсрочкой.
Ранее сообщалось, что в российской армии сократилось число 18-летних призывников с 2013 года. Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше, наоборот, увеличилось более чем на 11%.
В жилом доме по батареям пустили электричество
Москва24: последние новости
Скончался бывший главный архитектор Москвы Скончался бывший главный архитектор Москвы Жители Подмосковья сняли странный объект в небе Жители Подмосковья сняли странный объект в небе Более тысячи школ отремонтируют спортзалы в 2019 году Более тысячи школ отремонтируют спортзалы в 2019 году
Комментарии4
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бочкаревой предрекли спасение от бывшего мужа
Бочкаревой предрекли спасение от бывшего мужа
Все как в ООН: Зеленского уличили в плагиате
Все как в ООН: Зеленского уличили в плагиате4
Максакову проверят на вменяемость из-за квартирного спора
Максакову проверят на вменяемость из-за квартирного спора
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Друг назвал причину смерти Турчинского
Друг назвал причину смерти Турчинского
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Россиянам пообещали аномальный октябрь
02:55
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Погода Общество
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн
01:12
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн
Шоу-бизнес
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
01:50
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
Армия В мире
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
02:38
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Шоу-бизнес
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение