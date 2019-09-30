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Руководство больницы выгнало волонтёра из-за транссексуальности 

News.ru 58 минут назад
Стилист-транссексуал Марта Катастрофа пришла в больницу Екатеринбурга с волонтёрской миссией: она сделала причёски пожилым людям. Однако во время акции на неё обрушился шквал критики, а руководство не позволило продолжать деятельность.
По её словам, мероприятие было приурочено к Дню пожилого человека. Трансляция благотворительной акции велась в Instagram, рассказала она в социальной сети «ВКонтакте».
В результате возмущённые зрители начали звонить главе госпиталя.
Мне предложили вариант: пойти переодеться и умыться. Я послала, — подчеркнула она.
Ранее News.ru писал, что австралийская гандболистка-транссексуал Ханна Моунси дебютировала в женской сборной своей страны. Ранее это был мужчина Каллум Моунси, и с 2013 по 2015 год он выступал за мужскую сборную Австралии. В 2016 году спортсмен сменил пол и стал женщиной.
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Общество , Видео , Социология , Екатеринбург
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