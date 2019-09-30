Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда

В Дагестане прошла многотысячная свадьба, которая побила сразу два мировых рекорда. Об этом сообщает газета «Дербентские новости».

В городе Дербент одновременно сочетались браком 30 пар, на торжестве присутствовали более 10 тысяч гостей. Молодожены представляли 16 основных национальностей, проживающих в Дагестане.

Самым молодым супругам исполнилось 19 лет, а самая пожилая пара отпраздновала на торжестве бриллиантовый юбилей — 60 лет совместной жизни.

Церемония установила сразу два мировых рекорда: самая многонациональная свадьба и свадьба с самым большим количеством гостей. Оба достижения были занесены в Книгу рекордов Гиннесса.