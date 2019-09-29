Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер писатель Вячеслав Пьецух 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Умер писатель Вячеслав Пьецух
Фото: РИА Новости
Умер писатель Вячеслав Пьецух, сообщил в Facebook президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов.
«Таков был печальный результат его затяжной болезни», — написал он.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Последние новости
В России изменились правила приема на работу В России изменились правила приема на работу Раскрыта цель Трампа на Украине Раскрыта цель Трампа на Украине Назван лучший смартфон года Назван лучший смартфон года
Общество , Другое , Вячеслав Пьецух
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшные судьбы: истории похищения детей
Страшные судьбы: истории похищения детей
США увидели «русский след» в «украинском деле»
США увидели «русский след» в «украинском деле»27
В Подмосковье обнаружили НЛО
В Подмосковье обнаружили НЛО10
«Гнида»: На Украине таксист поплатился за русский язык
«Гнида»: На Украине таксист поплатился за русский язык125
Умер первый президент Крыма
Умер первый президент Крыма19
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
«Украина в начале скандала с Европой»
05:11
«Украина в начале скандала с Европой»
В мире Украина
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
00:57
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
Армия Происшествия
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
01:50
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
Шоу-бизнес
Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию
04:43
Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию
Армия В мире
Аборт или выкидыш? Волочкова меняет версии
00:45
Аборт или выкидыш? Волочкова меняет версии
Шоу-бизнес
«Россия устранила лидера ДНР Захарченко»
00:26
«Россия устранила лидера ДНР Захарченко»
В мире Украина
Волочкова показала себя в постели с любимым
00:45
Волочкова показала себя в постели с любимым
Шоу-бизнес
Больше видео