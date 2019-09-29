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Умер писатель Вячеслав Пьецух
Lenta.ru
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ещё 5
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Умер писатель
Вячеслав Пьецух
, сообщил в Facebook президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов.
«Таков был печальный результат его затяжной болезни», — написал он.
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