Не договорились: что встало между Собчак и Борисовым

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов может сохранить свою работу на Первом канале, так как в ходе переговоров с Ксенией Собчак его руководство до сих пор не смогло прийти к соглашению о будущем гонораре приглашенной звезды, утверждают в сети. В настоящий момент рассматривается вариант, при котором Собчак и Борисов будут попеременно вести шоу.

Ведущий программы Первого канала «Пусть говорят» Дмитрий Борисов сохранит свое рабочее место, несмотря на слухи о планах руководства заменить его на Ксению Собчак, утверждает телеграм-канал «Только никому».

Сообщается, что на переговорах по этому вопросу стороны не могут договориться о гонораре, который будет получать Собчак после прихода в программу. В ходе последней встречи с руководством телеканала было принято решение о том, что телеведущая будет сменять Борисова через неделю и они станут поочередно вести «Пусть говорят».

При этом ранее из-за колкостей, которыми обменялись в своих промо-роликах бывший ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов и Собчак, комментаторы предположили, что в случае с трудоустройством телеведущей на Первый канал речь будет идти о субботнем шоу, которое будет выходить в эфир одновременно с передачей «Привет, Андрей!» телеканала «Россия».

Причиной для таких выводов стал выход на Первом канале видео с Собчак, лежащей в ванне и говорящей по телефону о грядущих переменах в своей жизни.

«Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», — говорила она.

В ответ на это сам Малахов выложил в своем инстаграме ролик, в котором он говорил по телефону, также лежа в ванне на фоне ночной Москвы, при свечах и в обнимку с супругой Натальей Шкулевой

«Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — сказал он.

Новости о том, что Собчак может занять место Борисова на Первом канале появились на фоне сообщений о ее свадьбе с режиссером Константином Богомоловым . Их подогрело, в частности, появление в качестве гостя на свадьбе телеведущей главы Первого канала Константина Эрнста

Вопреки упорно обсуждавшимся слухам о бракосочетании Собчак и Богомолова, они до последнего скрывали свои планы и отказывались говорить на тему грядущего мероприятия. Однако за несколько дней до торжества телеведущая дала откровенное интервью журналу Tatler, в котором рассказала подробности о своих ожиданиях от свадьбы.

«Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант . Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — заявила она.

Сам обряд венчания Собчак назвала «очень красивой традицией», которая останется в памяти.

Она также отметила, что испытывает перед семейной жизнью волнение, так как не уверена в том, что «справится» со вторым браком. Собчак обратила внимание на то, что среди своих знакомых она «высокомерно говорила», что не понимает, как можно связать свою жизнь с «известным и талантливым мужиком».

«Это же бесконечный геморрой. Если бы мне сказали: «Ксюша, а не хочешь ли ты пожить с гением?» — я бы ответила: «Заберите любые бриллианты, только избавьте меня от этой судьбы». Но вот я влюбилась», — призналась она.

Раскрыла телеведущая и подробности их знакомства с Богомоловым. По ее словам, во время первого интервью, которое она брала у своего будущего супруга, он произвел на нее впечатление «скучного, но умного собеседника». Лишь спустя несколько лет, когда они снова встретились для интервью, у них возник взаимный интерес.

«Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму Виторгану . Он знал обо все очень давно, задолго до телеграм-каналов», — говорила она.

Звезда также подчеркнула, что она «не желала», чтобы события в ее жизни развивались таким образом, однако «чувство пришло само». Она также отметила, что «честно старалась» взять ситуацию под контроль, однако почувствовала себя только хуже, когда попыталась заставить себя взять волю в кулак и перестать думать об испытываемых эмоциях.