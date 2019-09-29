Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Гордона пожаловалась на тяжелую жизнь в России 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Жена Гордона пожаловалась на тяжелую жизнь в России
Фото: @nozaah
Ноза Абдулвасиева, 25-летняя супруга телеведущего и режиссера Александра Гордона, поделилась в сети, с какими сложностями сталкиваются в Москве неславяне. Сама Абдулвасиева по национальности таджичка, но родилась и всегда жила в России. Тем не менее, с дискриминацией сталкивается нередко.
В частности, при аренде квартир дальше общения по телефону с риелторами дело нередко не доходило. А при встречах ей приходилось оправдываться за восточную внешность, объяснять, почему у нее необычное имя и т.п.
Причем, как отмечает Абдулвасиева, с каждым годом ситуация только усугубляется.
«Помню, как однажды я не выдержала и сказала, что мой муж ортодоксальный еврей, а я ношу хиджаб и бросила трубку. После этого я стала представляться Ниной. Так дела пошли на лад», — констатирует в своем инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

И немного о больном… ⠀ Ко мне не в первый раз обращаются за помощью друзья, коллеги, — помочь найти квартиру в Москве… ⠀ Мы с Сашей, за шесть вместе прожитых лет, успели сменить 4 квартиры. ⠀ С каждым годом снимать квартиру становилось все сложнее и сложнее. Обзванивала риэлтеров я, представлялась по телефону своим именем. И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать свою биографию; почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают людей «славянской внешности». ⠀ Помню, как однажды я не выдержала и сказала, что мой муж ортодоксальный еврей, а я ношу хиджаб и бросила трубку. ⠀ После этого я стала представляться Ниной. Так дела пошли на лад… ⠀ Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными, и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке. ⠀ Я помню взгляд каждого риэлтора, которые охреневали при виде мужа НОЗЫ после долгих унизительных телефонных разговоров! ⠀ Хочу напомнить, что в Конституции РФ есть статья 19 о дискриминации, которая подкреплена статьёй 136 УК РФ. ⠀ Фото для привлечения внимания. ВСЕ! 🤦🏻‍♀️

Публикация от  Noza Abdulvasieva (@nozaah)

Суть своего поста Абдулвасиева объясняет в самом конце.
«Люди, я призываю в первую очередь оставаться людьми, быть толерантными, и хотя бы знакомиться с теми, кто хочет снять у вас квартиру! Знакомиться и только после этого делать выводы о человеке», — пишет она.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Комментарии222
Общество , Александр Гордон , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшные судьбы: истории похищения детей
Страшные судьбы: истории похищения детей
США увидели «русский след» в «украинском деле»
США увидели «русский след» в «украинском деле»27
В Подмосковье обнаружили НЛО
В Подмосковье обнаружили НЛО10
«Гнида»: На Украине таксист поплатился за русский язык
«Гнида»: На Украине таксист поплатился за русский язык125
Умер первый президент Крыма
Умер первый президент Крыма19
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
«Украина в начале скандала с Европой»
05:11
«Украина в начале скандала с Европой»
В мире Украина
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
00:57
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
Армия Происшествия
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
01:50
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
Шоу-бизнес
Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию
04:43
Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию
Армия В мире
Аборт или выкидыш? Волочкова меняет версии
00:45
Аборт или выкидыш? Волочкова меняет версии
Шоу-бизнес
«Россия устранила лидера ДНР Захарченко»
00:26
«Россия устранила лидера ДНР Захарченко»
В мире Украина
Волочкова показала себя в постели с любимым
00:45
Волочкова показала себя в постели с любимым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть