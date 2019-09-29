Жена Гордона пожаловалась на тяжелую жизнь в России

Ноза Абдулвасиева, 25-летняя супруга телеведущего и режиссера Александра Гордона , поделилась в сети, с какими сложностями сталкиваются в Москве неславяне. Сама Абдулвасиева по национальности таджичка, но родилась и всегда жила в России . Тем не менее, с дискриминацией сталкивается нередко.

В частности, при аренде квартир дальше общения по телефону с риелторами дело нередко не доходило. А при встречах ей приходилось оправдываться за восточную внешность, объяснять, почему у нее необычное имя и т.п.

Причем, как отмечает Абдулвасиева, с каждым годом ситуация только усугубляется.

«Помню, как однажды я не выдержала и сказала, что мой муж ортодоксальный еврей, а я ношу хиджаб и бросила трубку. После этого я стала представляться Ниной. Так дела пошли на лад», — констатирует в своем инстаграме.

Суть своего поста Абдулвасиева объясняет в самом конце.