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Украинский журналист поглумился над смертью Марка Захарова 

Рамблер 37 минут назад
Журналист Аркадий Бабченко, проживающий на Украине, выразил своё мнение о скончавшемся накануне худруке «Ленкома» Марке Захарове. Он отметил, что не сожалеет о смерти режиссера, так как считает его конформистом, человеком, который активно поддерживал российские власти. Захарова он назвал «лизоблюдом из Залесья».
«Понимаю, конечно, что надо держать марку и написать про очередного сдохшего холуя, но уже так пофигу на всю эту плесень… Не вызывают уже ни ненависти, ни злорадства, ни вообще ничего. Я, слава те господи, наконец, полностью украинизировался», — отметил Бабченко у себя в telegram-канале.
Известный режиссер Марк Захаров умер 28 сентября в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти стала пневмония.
Общество , Видео , Марк Захаров , Аркадий Бабченко
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