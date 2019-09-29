Украинский журналист поглумился над смертью Марка Захарова 

Журналист Аркадий Бабченко, проживающий на Украине, выразил своё мнение о скончавшемся накануне худруке «Ленкома» Марке Захарове. Он отметил, что не сожалеет о смерти режиссера, так как считает его конформистом, человеком, который активно поддерживал российские власти. Захарова он назвал «лизоблюдом из Залесья».
«Понимаю, конечно, что надо держать марку и написать про очередного сдохшего холуя, но уже так пофигу на всю эту плесень… Не вызывают уже ни ненависти, ни злорадства, ни вообще ничего. Я, слава те господи, наконец, полностью украинизировался», — отметил Бабченко у себя в telegram-канале.
Известный режиссер Марк Захаров умер 28 сентября в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти стала пневмония.