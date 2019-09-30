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Познер рассказал о «нетривиальном» экс-президенте Татарстана 

News.ru 1 час назад
Познер рассказал о встрече с экс-президентом Татарстана
Фото: News.ru
Журналист Владимир Познер поделился воспоминаниями о своём знакомстве с Госсоветником и первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. По его словам, он поддерживал контакт с политиком и однажды встретился с ним за ужином.
Тот произвёл на репортёра «очень хорошее впечатление».
Он мне очень понравился, просто по-человечески — остроумный, хитрый, умный, с чувством юмора и очень нетривиальный человек, — рассказал Познер в интервью «Татар-информ».
При этом, уточнил журналист, с нынешним президентом Татарстана он не знаком.
Минтимер Шаймиев был избран на должность первого секретаря Татарского областного комитета КПСС 30 лет назад — 23 сентября 1989 года — и фактически стал первым главой республики, который пришёл к власти в результате народного голосования. С 2010 года он является Государственным советником Татарстана.
В ноябре прошлого года, как писал News.ru, на 80-м году жизни скончалась его супруга Сакина Шаймиева.
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Общество , Минтимер Шаймиев , Сакина Шаймиева , Владимир Познер , КПСС , Татар-Информ , Республика Татарстан
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