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Муждабаев поглумился над смертью Марка Захарова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 38 4 часа назад
На Украине поглумились над смертью Марка Захарова
Фото: РИА Новости
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.
Умер Марк Захаров
«В рейхе умер очередной крымнашист, (…), пособник агрессии, соучастник войны против Украины, тысяч жертв и переломанных судеб», — написал он в своем Facebook.
Муждабаев заявил, что Захаров получал «кровавые деньги на посту главного режиссера знаменитого театра, а не снайпера в ДНР», что, по мнению журналиста, только «масштабирует и усугубляет его вину».
«За любую скорбь по подонку, которую я увижу в ленте, — моментальный отфренд; таких «друзей» у меня не может быть даже виртуально», — добавил Муждабаев.
Многие комментаторы раскритиковали Муждабаева.
«Прежде всего он был Человек! (…) Люди, вы вообще не нормальные? Марк Захаров был Человек!» — написал Владимир Харагезов, подчеркнув, что не поддерживает российскую политику, однако не считает такие высказывания правильными.
«Интересно, какой некролог будет о вас, Айдер?» — написал Олег Малаховский.
Нормально. Что еще ждать от такого засранца в адрес настоящего таланта. Вспомнилось — «Слон и моська»…)))» — отметил Владимир Безбородов.
«Его будут помнить все., долго и хорошими словами, а тебя через пять минут забудут», — подчеркнул Олег Бескровный.
«Долгих лет жизни Айдеру Муждабаеву, бывшему заместителю главного редактора «Московского комсомольца». Никогда не подводит, всегда прекрасен, уместен etc», — иронизирует журналист Юрий Васильев.
«Муждабаев верен себе», — написал историк и радиоведущий Армен Гаспарян.
Он отметил также, что украинские СМИ, публикуя новость о смерти Захарова, не вспоминают, что он выступил в поддержку возвращения Крыма.
Напомним, художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти народного артиста СССР стало «повторное воспаление легких».
Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.
На новость о кончине великого мастера отреагировали его коллеги, журналисты, блогеры и общественные деятели.
Соболезнования в связи с кончиной Захарова выразил президент Владимир Путин.
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Комментарии56
Общество , Другое , Айдер Муждабаев , Юрий Васильев , Марк Захаров , Армен Гаспарян , Владимир Путин , Московский комсомолец
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