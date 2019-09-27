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Экс-муж Поклонской рассказал об агрессии женщин 

Рамблер + ещё 2 23 минуты назад
Экс-муж Поклонской рассказал об агрессии женщин
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист и общественный деятель Иван Соловьев обвинил женщин в домашнем насилии.
Муж Поклонской объявил о разрыве с ней
В статье для деловой газеты «Вгляд» Соловьев заявил, что 70% преступлений в отношении детей совершаются матерями, бабушками и тетями. При этом он отметил, что женское насилие носит длительный характер и заканчивается трагически.
«Оскотиневшие от выпивки или новой любовной истории, они сажают детей на цепи в подвалах и сараях, забивают ногами и душат телефонными шнурами. А потом объясняют, что дети им просто мешали нормально, с их точки зрения, жить», — написал Соловьев.
Он также отметил, что жертвами женского насилия зачастую становятся мужчины.
«Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола. Это не домашнее насилие?», — поинтересовался юрист.
Соловьев также усомнился в справедливости решений судов после развода, когда детей по умолчанию оставляют с матерями.
«Это стало почти законом. Поэтому в общественном сознании — мать всегда права. А так ли это? Не уверен. Миллионы мужчин были оклеветаны собственными женами только потому, что перестали их в чем-то устраивать», — возмутился он.
Юрист отметил, что после развода дети становятся «рычагом для выкачивания денег», потому что «грех не захотеть больше, чем имеешь».
Соловьев призвал не выставлять российских мужчин неадекватными и агрессивными неврастениками и имбицилами.
«А нашим милым барышням стоит задуматься о том, что не надо искать счастья в ком-то, счастье всегда в себе», — добавил он.
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Комментарии30
Общество , Другое , Иван Соловьев , Наталья Поклонская , Госдума
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