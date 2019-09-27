Экс-муж Поклонской рассказал об агрессии женщин

В статье для деловой газеты «Вгляд» Соловьев заявил, что 70% преступлений в отношении детей совершаются матерями, бабушками и тетями. При этом он отметил, что женское насилие носит длительный характер и заканчивается трагически.

«Оскотиневшие от выпивки или новой любовной истории, они сажают детей на цепи в подвалах и сараях, забивают ногами и душат телефонными шнурами. А потом объясняют, что дети им просто мешали нормально, с их точки зрения, жить», — написал Соловьев.

Он также отметил, что жертвами женского насилия зачастую становятся мужчины.

«Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах, как нечего делать, как говорится, это без протокола. Это не домашнее насилие?», — поинтересовался юрист.

Соловьев также усомнился в справедливости решений судов после развода, когда детей по умолчанию оставляют с матерями.

«Это стало почти законом. Поэтому в общественном сознании — мать всегда права. А так ли это? Не уверен. Миллионы мужчин были оклеветаны собственными женами только потому, что перестали их в чем-то устраивать», — возмутился он.

Юрист отметил, что после развода дети становятся «рычагом для выкачивания денег», потому что «грех не захотеть больше, чем имеешь».

Соловьев призвал не выставлять российских мужчин неадекватными и агрессивными неврастениками и имбицилами.