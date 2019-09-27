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Юрий Шевчук: «Оставьте людей в покое» 

Национальная Служба Новостей 56 минут назад
«Оставьте людей в покое»
Фото: РИА Новости
Музыканты о штрафах за курение на балконах: pro et contra.
В Кремле одобрили запрет на курение на балконах, предусмотренный принятыми правительством изменениями в правила противопожарной безопасности. Они вводят запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и общежитий. То есть теперь по закону запрещено жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах и лоджиях.
«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Мы знаем, сколько возникает пожаров. Многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобное решение», — заявил Песков.
По его словам, сам президент Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни, а в его окружении курильщиков практически не осталось. Поддерживает эти меры, в том числе и с точки зрения борьбы с курением, народный артист России пианист Денис Мацуев. Другой вопрос, как все это контролировать, — заметил музыкант в эфире НСН:
«Наверняка курильщики скажут, что у них есть свои права: почему мы не можем на своей территории курить — наверное, такие найдутся тоже. Но речь идет о здоровье людей. Поэтому я считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. Но как это все будет исполняться, кто будет проверять — тоже вопрос. Но я с этим согласен, поддерживаю, потому что курить плохо!»
Скептически отнесся к идее штрафов за курение на балконах лидер группы ДДТ. В эфире НСН Юрий Шевчук призвал оставить людей в покое:
«Я считаю, что это неправильно. Если сравнить зарплату обычного среднего депутата Государственной думы, который вечером сидит в кабаках московских, и зарплату слесаря среднюю по России, который вышел вечером попить пивка на балкон в майке и в трусах и выкурить сигарету, разница огромная. Поэтому отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут!»
Не отстанут, — следует из сообщения МЧС. По данным ведомства, неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов.
Административная ответственность за нарушение вступающих в силу с 1 октября правил пожарной безопасности может представлять собой предупреждение, штраф до 3 тысяч рублей или до 5 тысяч, если нарушение привело к пожару. Курение может привести и к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир, — предупредили в МЧС.
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Общество , Дмитрий Песков , Денис Мацуев , Юрий Шевчук , МЧС , Госдума
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