Шукшина раскритиковала артистов за участие в митингах за деньги

Киноактриса Мария Шукшина выступила с критикой в адрес коллег, которые участвуют в митингах за гонорар.

«Я знаю о том, что некоторые артисты участвуют в митингах не просто так, от чистого сердца, а за гонорар. Ну, хорошо, допустим, но все же странно. Вроде за идеалы готов биться безвозмездно, т.е. даром. Я вообще за честность и против лицемерия, будь то реальная жизнь, виртуальная, телевидение, но как много стало вокруг нас лжи, грязи, передергиваний, клеветы, перекосов в угоду золотому тельцу», — написала она в своем Facebook.

Она призвала быть «честными с собой и людьми», которые им верят.

Напомним, ранее суд приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья. Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

На прошлой неделе Московский городской суд освободил Устинова до апелляции на приговор, он вышел из СИЗО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.