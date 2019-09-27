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Шукшина раскритиковала артистов за участие в митингах за деньги 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Шукшина раскритиковала артистов за участие в митингах
Фото: РИА Новости
Киноактриса Мария Шукшина выступила с критикой в адрес коллег, которые участвуют в митингах за гонорар.
«Я знаю о том, что некоторые артисты участвуют в митингах не просто так, от чистого сердца, а за гонорар. Ну, хорошо, допустим, но все же странно. Вроде за идеалы готов биться безвозмездно, т.е. даром. Я вообще за честность и против лицемерия, будь то реальная жизнь, виртуальная, телевидение, но как много стало вокруг нас лжи, грязи, передергиваний, клеветы, перекосов в угоду золотому тельцу», — написала она в своем Facebook.
Она призвала быть «честными с собой и людьми», которые им верят.
Напомним, ранее суд приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья. Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.
Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, и многие российские актеры, в том числе Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, и другие.
На прошлой неделе Московский городской суд освободил Устинова до апелляции на приговор, он вышел из СИЗО.
Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.
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Комментарии
Общество , Мария Шукшина , Андрей Турчак , Сергей Шаргунов , Данила Козловский , Кристина Асмус , Единая Россия , Мосгорсуд , ФСИН , Деловая газета "Взгляд"
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