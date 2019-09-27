Россиянку с семьей выгнали из отеля в Турции

Россиянку с семьей выгнали из забронированного отеля в Турции

Россиянка Екатерина Иванова не смогла заселиться в заранее забронированный номер в Турецком отеле, пишет Life.ru.

Женщина приехала в Турцию с мамой, двумя детьми и племянником. Отель был забронирован в мае через турагентство, однако заселиться в него семье не удалось.

В отеле Екатерине заявили, что ее бронь отсутствует, и предложили обратиться в турагентство. В агентстве предложили заселить семью в дешевый отель неподалеку.

«Прихожу на ресепшн со своими ваучерами, со мной трое детей — двое своих, племянник — и бабушка. Они говорят: "У вас нет номеров здесь, по какой причине, мы не знаем…" И прямо выталкивают меня на улицу, берут наши чемоданы, выводят», — поделилась Екатерина.

На следующий день Екатерина выяснила, что отель продал больше номеров, чем у них есть.