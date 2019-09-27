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В Черном море найдены мусорные острова 

Популярная механика 1 час назад
В Черном море обнаружили мусорные острова
Фото: thenote.cl
Российские ученые завершили первый этап миссии по мониторингу численности черноморских дельфинов. Официальное название «по мониторингу морских млекопитающих», но мы-то с вами знаем, что из таковых в Черном море живут только дельфины.
Экспедицией использовалась двухмоторная летающая лодка Ла-8, с борта которой и производился учет увиденных в море дельфинов. Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море. Чаще всего — афалин: за 120 встреч более 400 особей. На втором месте — белобочки: за 90 встреч — около 420 особей. Удалось увидеть всего 15 азовок.
Все числовые данные еще нуждаются в обработке и, возможно, корректировке с учетом полетных маршрутов — надо быть уверенным, что биологи видели разных дельфинов, а не одних и тех же в разных местах.
Пока можно говорить о том, что увиденная картина значительно отличается от распределения дельфинов, зафиксированного наблюдениями в начале нулевых годов. Причины этого пока не ясны, сами отличия в сообщении тоже не конкретизируются.
Самые неприятные впечатления осталось у участников проекта от встреч с мусором.
"450 раз ученым попадались на глаза мусорные острова — большие и малые. Плавали как просто пакеты, так и отдельные пластиковые конструкции, обрывки сетей и буи. Часто мелкий мусор концентрировался в огромных пятнах, над которыми самолет летел в течение нескольких минут", отметил руководитель научной группы проекта "Полеты с дельфинами", ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов.
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Общество , Экология
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