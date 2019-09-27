В Черном море обнаружили мусорные острова

В Черном море найдены мусорные острова

Российские ученые завершили первый этап миссии по мониторингу численности черноморских дельфинов. Официальное название «по мониторингу морских млекопитающих», но мы-то с вами знаем, что из таковых в Черном море живут только дельфины.

Экспедицией использовалась двухмоторная летающая лодка Ла-8, с борта которой и производился учет увиденных в море дельфинов. Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море. Чаще всего — афалин: за 120 встреч более 400 особей. На втором месте — белобочки: за 90 встреч — около 420 особей. Удалось увидеть всего 15 азовок.

Все числовые данные еще нуждаются в обработке и, возможно, корректировке с учетом полетных маршрутов — надо быть уверенным, что биологи видели разных дельфинов, а не одних и тех же в разных местах.

Пока можно говорить о том, что увиденная картина значительно отличается от распределения дельфинов, зафиксированного наблюдениями в начале нулевых годов. Причины этого пока не ясны, сами отличия в сообщении тоже не конкретизируются.

Самые неприятные впечатления осталось у участников проекта от встреч с мусором.