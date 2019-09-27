Оскорблять полицейских в Сети запретят

МВД готовит законопроект об ответственности за оскорбление полицейских в Интернете

Министерство внутренних дел начало подготовку законопроекта об ответственности за распространение в Интернете информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел. Уведомление о начале разработки соответствующего документа размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

«В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», — отмечается в уведомлении. Поправки планируется внести в Закон «О полиции».

Проектом регламентируются отношения в сфере обеспечения правовой защиты полицейских в случае распространения в отношении их в Интернете «информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ».

Обеспечить правовую защиту предлагается путём индивидуализации механизма, предусмотренного федеральными законами о борьбе с оскорблением госсимволов. Эти законы предусматривают блокировку в Интернете материалов, оскорбляющих общество, институты власти и госсимволы, а также штрафы за такие оскорбления.

Авторы обосновывают разработку проекта необходимостью защиты полицейских от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства и от распространения в Интернете сведений порочащего характера, «в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

«Проект федерального закона разработан в целях реализации прав, предоставленных сотрудникам полиции, выступающим в качестве представителя государственной власти и находящимся под защитой государства, установив административную ответственность за посягательства на неприкосновенность их чести и достоинства», — говорится в уведомлении.

Сейчас пакет законов о борьбе с оскорблениями госвласти предусматривает штрафы до 300 тыс. рублей и возможность административного ареста за оскорбление государственных символов и институтов.