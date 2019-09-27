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Стали известны приносящие богатство детские имена 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Названы приносящие богатство детские имена
Фото: РИА Новости
Магазин детской одежды HushHush составил список имен, которые могут принести успех ребенку.
Как отмечается, список состоит из 10 женских и 10 мужских имен, которые наиболее часто встречаются среди миллиардеров.
Уточняется, что при составлении списка магазин использовал внутренние данные о клиентах.
Кроме того, для этого дела использовался рейтинг из 1000 самых богатых людей Британии от газеты Sunday Times.
Согласно списку, среди мужских имен наиболее успешными являются Джон, Дэвид, Том, Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед и Джим.
Среди женщин-миллиардеров чаще встречаются имена Мэри, Джудит, София, Анна, Виктория, Элизабет, Эбигейл, Ким, Маккензи и Кирстен.
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Общество , Другое , Социология , Sunday Times
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