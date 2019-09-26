Табаков-младший впервые рассказал об уходе отца из семьи

Табаков-младший признался, что долго не мог простить отцу разрыв с матерью после 35 лет совместной жизни. Уход артиста из семьи, по его словам, обрёк Людмилу Крылову на страдания как женщину, брошенную ради молодой возлюбленной.

Предприниматель беспокоился за состояние матери, которая иногда, казалось, не переживёт измену мужа. Поэтому долгое время Антон Табаков открыто выступал против брака отца с его новой женой Мариной Зудиной. Отношения между родственниками были натянутыми.

«Это было сложное время. Обо всех особенностях того периода знаем только я, мама и сестра», — заявил Табаков.

По словам бизнесмена, ситуация в корне изменилась после рождения в семье Табакова и Зудиной его младшего брата Павла. Ресторатор стал воспринимать новую жену отца как члена семьи. При этом Табаков-младший подчеркнул, что его младшая сестра Александра так и не смогла простить актёра и больше с ним не общалась.

Антон Табаков не оставил Зудину в тяжёлое время, когда Олега Павловича сразила болезнь. Ресторатор регулярно приезжал к отцу в больницу, навещал его жену и детей.