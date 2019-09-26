СМИ связали смерть Абдулова и Янковского с омоложением стволовыми клетками

Журналисты программы «Человек и закон» предположили, что смерть известных артистов Александра Абдулова и Олега Янковского может быть связана с косметологическими процедурами, включающими в себя введение в организм стволовых клеток. У обоих впоследствии были диагностированы онкологические заболевания.

Сегодня никто из близких артистов не связывает смерть актёров с омоложением. Однако, по словам авторов сюжета, раньше информация о процедурах со стволовыми клетками в «Останкино» передавалась из уст в уста. Якобы одним из первых о «чудодейственной операции» узнал Александр Абдулов. Он посоветовал способ омоложения своему другу Олегу Янковскому. Клара Лучко узнала о стволовых клетках от близкой подруги.

В программе нет конкретных выводов, но журналисты упоминают, что все вышеуказанные артисты впоследствии скончались от онкологических заболеваний.