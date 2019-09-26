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СМИ связали смерть Абдулова и Янковского с омоложением стволовыми клетками 

Рамблер 55 минут назад
СМИ связали смерть Абдулова и Янковского с омоложением
Фото: ТАСС
Журналисты программы «Человек и закон» предположили, что смерть известных артистов Александра Абдулова и Олега Янковского может быть связана с косметологическими процедурами, включающими в себя введение в организм стволовых клеток. У обоих впоследствии были диагностированы онкологические заболевания.
Сегодня никто из близких артистов не связывает смерть актёров с омоложением. Однако, по словам авторов сюжета, раньше информация о процедурах со стволовыми клетками в «Останкино» передавалась из уст в уста. Якобы одним из первых о «чудодейственной операции» узнал Александр Абдулов. Он посоветовал способ омоложения своему другу Олегу Янковскому. Клара Лучко узнала о стволовых клетках от близкой подруги.
В программе нет конкретных выводов, но журналисты упоминают, что все вышеуказанные артисты впоследствии скончались от онкологических заболеваний.
Ранее продюсер Андрей Разин, сославшись на информацию от лечащего врача Заворотнюк, с которым он «на связи», заявил на своей странице в Instagram, что причиной болезни актрисы могли стать омолаживающие процедуры, предполагающие введение в организм стволовых клеток. По его словам, моду на инновации в косметологии в середине 2000-х годов ввела актриса Любовь Полищук. Идею Заворотнюк, которая в приватной беседе с продюсером заявила, что за омолаживающими процедурами будущее. Разин выразил обеспокоенность, что косметологические операции с не изученными до сих пор побочными эффектами могут погубить и других звёзд.
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Комментарии
Общество , Олег Янковский , Андрей Разин , Любовь Полищук , Клара Лучко
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