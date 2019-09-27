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Движение за права курильщиков отреагировало на «балконный запрет» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Российские курильщики оценили запрет курения на балконах
Фото: Reuters
Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов заявил, что нужно не принимать новые запреты, а улучшать жизнь в России, чтобы люди сами отказывались от пагубной привычки.
«Запретили везде, где можно запретить. А потом вспомнили, что еще на балконах забыли. Задайте вопрос: почему если запретили везде курить — по месту работы, воспитанию детей, голосования, уплаты налогов, почему они продолжают курить?» — передает его слова «Интерфакс».
Лоскутов добавил, что вся борьба с табаком будет оставаться имитацией, пока власти не найдут ответ на этот вопрос.
«Умирают не от табака, умирают от жизни. Если жизнь плохая, человек будет стараться закурить, выпить, еще что-то сделать. Если жизнь хорошая, он будет отказываться от тех привычек, которые сокращают эту хорошую жизнь», — заявил Лоскутов, призвав «улучшать жизнь, чтобы человек сам стремился стать более совершенным».
Ранее в МЧС сообщили, что правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, запретив использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения.
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Комментарии
Общество , Социология , Андрей Лоскутов , МЧС , Интерфакс
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