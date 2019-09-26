Кадыров занемог

Кадыров испытывает недомогание

«Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма в виду сезонных климатических изменений», — отметил Сулейманов.

Он заверил, что здоровью Кадырова ничего не угрожает, он получает «банальное противогриппозное лечение».

В ближайшее время глава республики вернется к работе, добавил министр.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Рамзан Кадыров якобы серьезно болен, и в связи с этим его на самолете собираются отправить в Москву.