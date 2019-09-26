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Кадыров испытывает недомогание 

Рамблер + ещё 4 43 минуты назад
Кадыров занемог
Фото: ТАСС
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров испытывает недомогание в связи с сезонным ОРЗ. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, передает «Чечня Сегодня».
«Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма в виду сезонных климатических изменений», — отметил Сулейманов.
Он заверил, что здоровью Кадырова ничего не угрожает, он получает «банальное противогриппозное лечение».
В ближайшее время глава республики вернется к работе, добавил министр.
Ранее в соцсетях появилась информация, что Рамзан Кадыров якобы серьезно болен, и в связи с этим его на самолете собираются отправить в Москву.
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Общество , Другое , Рамзан Кадыров , Эльхан Сулейманов , Чеченская Республика
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