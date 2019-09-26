Сын Пескова мог взять фамилию отца

Эти данные следуют из выписки Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в котором он зарегистрировался 10 сентября как Николай Чоулз. 25 сентября его фамилия в нём сменилась на «Песков».

При этом информация в регистрационных документах его ресторанного бизнеса, компании «Донербургер», не изменилась.

Молодой человек до последнего времени носил фамилию своего отчима, живущего в Великобритании. Николай также проживал в этой стране долгое время, вернувшись в Россию только в 2012 году.