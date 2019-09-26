Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Пескова мог взять фамилию отца 

News.ru 1 час назад
Сын Пескова мог взять фамилию отца
Фото: instagram.com/ndchoulz
Николай Чоулз, сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, мог взять фамилию своего отца.
Эти данные следуют из выписки Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в котором он зарегистрировался 10 сентября как Николай Чоулз. 25 сентября его фамилия в нём сменилась на «Песков».
При этом информация в регистрационных документах его ресторанного бизнеса, компании «Донербургер», не изменилась.
Молодой человек до последнего времени носил фамилию своего отчима, живущего в Великобритании. Николай также проживал в этой стране долгое время, вернувшись в Россию только в 2012 году.
News.ru ранее писал, что 21-летняя дочь Пескова Елизавета стажируется в Европейском парламенте в Брюсселе в команде у депутата Эмерика Шопрада. Пресс-секретарь российского президента заявил, что стажировка его дочери не касается его служебных обязанностей и работы.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
News.ru: последние новости
МЧС подтвердило запрет на курение на балконах МЧС подтвердило запрет на курение на балконах Усыновившая детей гей-пара попросила убежище в США Усыновившая детей гей-пара попросила убежище в США Украинский политолог попросил выгнать его из студии «России 1» Украинский политолог попросил выгнать его из студии «России 1»
Общество , Дмитрий Песков , Елизавета Пескова , Николай Чоулз , Европарламент
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии3
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии529
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма770
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка13
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение