Познер прокомментировал сообщение о смерти Ширака

«С точки зрения многих, Ширак был не худшим президентом. Это был государственный деятель, а не мелкий политикан. Он был хорошо образован и прекрасно говорил, а кроме того, был очень обаятельным человеком», — заявил он.

Как отметил Познер, Ширак жёстко настаивал на том, что Франция — великая держава, имеющая свои интересы, которые необходимо отстаивать.

Как сообщил Шевченко, первый раз он встретил Ширака, когда работал с Горбачёвым — это был визит во Францию в 1985 году, когда Ширак работал мэром Парижа.

«Он напрямую нам сказал, что ему нравится в нас и что не нравится. Многим из нашей делегации это пришлось не по душе. Но потом, проанализировав сказанное, мы поняли, что он был прав», — заявил Шевченко.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.