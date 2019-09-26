Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер прокомментировал сообщение о смерти Ширака 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Познер прокомментировал сообщение о смерти Ширака
Фото: © Jean-Marc Haedrich/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Телеведущий Владимир Познер в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о смерти экс-президента Франции Жака Ширака.
«С точки зрения многих, Ширак был не худшим президентом. Это был государственный деятель, а не мелкий политикан. Он был хорошо образован и прекрасно говорил, а кроме того, был очень обаятельным человеком», — заявил он.
Как отметил Познер, Ширак жёстко настаивал на том, что Франция — великая держава, имеющая свои интересы, которые необходимо отстаивать.
В свою очередь, советник президента России в 2000 — 2011 годах, руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачёва и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о Шираке.
Как сообщил Шевченко, первый раз он встретил Ширака, когда работал с Горбачёвым — это был визит во Францию в 1985 году, когда Ширак работал мэром Парижа.
«Он напрямую нам сказал, что ему нравится в нас и что не нравится. Многим из нашей делегации это пришлось не по душе. Но потом, проанализировав сказанное, мы поняли, что он был прав», — заявил Шевченко.
Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
RT на русском: последние новости
Правительство запретило разводить открытый огонь на балконах Правительство запретило разводить открытый огонь на балконах В России запретят курить и готовить шашлык на балконах В России запретят курить и готовить шашлык на балконах В Новосибирской области правило «звонка для учителя» сочли незаконным В Новосибирской области правило «звонка для учителя» сочли незаконным
Комментарии
Общество , Жак Ширак , Михаил Горбачев , Владимир Шевченко , Владимир Познер , Борис Ельцин , ТК "Звезда" , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии3
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии529
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма770
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка13
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение