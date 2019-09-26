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Россия вышла на первое место по самоубийствам среди мужчин 

CBS MEDIA 1 час назад
Россия лидирует по самоубийствам среди мужчин
Фото: ТАСС
Население России понемногу убывает: за первую половину 2019 года смертность превысила рождаемость примерно на 200 000 человек. Причин этому много, и, к сожалению, одна из них — самоубийства, по которым страна бьёт общемировые рекорды.
Статистика ВОЗ непреклонна: Россия вышла на первое место по самоубийствам мужчин. На 100 000 населения приходится 48,3 самоубийства среди представителей мужского пола. Второе место в данном непочётном рейтинге заняла Литва с 47,5 самоубийц на 100 000 человек, третье — Гайана с 46,6 суицидников на 100 000 жителей. За ними идут Казахстан 40,1 самоубийц на 100 000 граждан и Беларусь с 39,3 добровольно расставшихся с жизнью мужчин на 100 000. Интересно, что женщины в России заканчивают жизнь самоубийством в 6,4 раза реже.
Общий показатель суицидов в России «подарил» стране 3 место в мире — 26,5 самоубийц на 100 000 человек населения. Согласно информации ВОЗ, Россию опередили только Гайана с 30,2 самоубийц на 100 000 и Лесото с 28,9 покончивших с собой жителей на 100 000 населения.
Что здесь сыграло свою роль? Причин много: это и безработица, и пьянство, и недостаток грамотной работы с детьми и подростками. Проблема требует комплексного решения. Однако ждать его со стороны правительства не приходится.
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Общество , ВОЗ
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