МЧС подтвердило запрет на курение на балконах

В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах

МЧС России подтвердили, что с 1 октября начнет действовать запрет на курение на балконах и лоджиях жилых домов.

«Запрет касается курения на балконах», — цитирует RT пресс-службу министерства.

Ранее СМИ сообщили, что правительство внесло изменения в правила противопожарного режима в РФ, которые запрещают использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Таким образом, россияне лишились возможности курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах.

Кроме того, изменились правила противопожарной безопасности для учреждений. В кинотеатрах начнут информировать зрителей о действиях в случае пожара, а больницам придется размещать палаты для детей и тяжелобольных преимущественно на первых этажах.