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В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах 

Рамблер + ещё 46 38 минут назад
МЧС подтвердило запрет на курение на балконах
Фото: Reuters
В МЧС России подтвердили, что с 1 октября начнет действовать запрет на курение на балконах и лоджиях жилых домов.
«Запрет касается курения на балконах», — цитирует RT пресс-службу министерства.
Ранее СМИ сообщили, что правительство внесло изменения в правила противопожарного режима в РФ, которые запрещают использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
Таким образом, россияне лишились возможности курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах.
Кроме того, изменились правила противопожарной безопасности для учреждений. В кинотеатрах начнут информировать зрителей о действиях в случае пожара, а больницам придется размещать палаты для детей и тяжелобольных преимущественно на первых этажах.
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Общество , МЧС
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