С уволенного за «аморалку» педагога сняли часть обвинений

С уволенного за «аморалку» педагога сняли подозрения в пропаганде насилия

Эротическая фотосессия почти двадцатилетней давности стала поводом для увольнения тренера по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерины Конопенко, а также полицейской проверки. Коллега обвиняла Конопенко в пропаганде культа насилия и жестокости по отношению к своей дочери. Как сообщили корреспонденту RT в УМВД Магнитогорска, противоправных действий не выявлено. Между тем, уволенный тренер планирует восстанавливаться на работе через суд.

Педагог-психолог Екатерина Конопенко работает в системе образования с 1999 года. В последние годы преподавала кикбоксинг в центре «Максимум» в Магнитогорске. Пишет стихи под псевдонимом Катя Ганеши, увлекается индийской философией. В начале 2000-х участвовала в концептуальной черно-белой эротической фотосессии — снимки использовались в рамках культурного проекта «Эксперимент» для оформления поэтического альбома. В 2010 году в рамках другого проекта были сделаны фотографии дочери Конопенко: шестилетняя девочка позировала с пистолетом и мечом. Фото публиковались в прессе и вопросов ни у кого не вызывали.

Но после личного конфликта Конопенко с директором центра «Максимум» Еленой Севилькаевой о фотографиях узнали родители учеников — это, их по словам, произошло с подачи администрации центра образования.

Эротические фото тренера были размещены не на личной странице в соцсети, а в сообществе, не имеющем к Конопенко никакого отношения. Узнать Екатерину в одной из девушек непросто, как и найти сами фото в интернете.

Снимки из эротической фотосессии также оказались у Маргариты Павловой , которая до 26 сентября была уполномоченным по правам человека в Челябинской области (ушла с должности и займёт кресло сенатора в Совете Федерации ). Омбудсмен направила заявление в прокуратуру

Одновременно по заявлению завхоза центра «Максимум» Ларисы Рогозиной полиция начала проверку в отношении Конопенко по ст. 156 УК РФ — якобы фотографии десятилетней давности указывают на жестокое обращение с собственным ребенком.

Что спровоцировало конфликт

Конфликт с директором у Конопенко начался из-за питомцев живого уголка в клубе «Чёрный дракон» — он после объединения нескольких учреждений допобразования стал частью центра «Максимум». Воспитанники «Чёрного дракона» много лет ухаживали за ранеными птицами. После объединения новый директор Севилькаева распорядилась ликвидировать клетки. Диких птиц вывезли в башкирский зоопарк, а «городских» голубей выкинули и они буквально достались на съедение кошкам. Борьба за сохранение уголка и спровоцировала противостояние между Конопенко и Севилькаевой.

Прокурорская проверка закончилась вынесением представления руководству «Максимума» о дисциплинарном взыскании. И хотя прокуратура на увольнении не настаивала, представление стало законным поводом для расторжения договора. Елену Конопенко уволили с формулировкой: «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Инспектор по делам несовершеннолетних проверил и заявление завхоза: побывал в школе, где учится в 11 классе теперь уже 17-летняя дочь Екатерины, опросил соседей и других свидетелей. Проверка фотографий десятилетней давности, тянущаяся с августа, завершилась — по странному стечению обстоятельств — именно в момент поступления запроса от корреспондента RT. Как сообщила представитель УМВД Магнитогорска Мария Морщакина, «фотографии не несут негативного характера, во время фотосессии в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не осуществлялось, снимки сделаны в рамках художественной фотосессии, указанные в обращении сведения не подтвердились».

Между тем, уволенная тренер хочет вернуться к работе и собирается подавать в суд. На сторону Екатерины Конопенко встали правозащитный центр «Мемориал» и профсоюз «Учитель».

Корреспондент RT посетил последнюю тренировку Екатерины, поговорил с учениками и их родителями. По их словам, Конопенко — хороший тренер, умеет найти подход к детям. На её тренировки ходят с удовольствием. Многие из тех, с кем пообщался RT, занимаются у неё несколько лет, а на снимки из фотосессии почти 20-летней давности реагируют совершенно спокойно: «Это её личное дело».

Редакция RT готовит подробный материал об истории Екатерины Конопенко.