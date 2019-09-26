Когда в России узаконят многоженство

Узаконить любовниц: кто защищает многоженство в России

Мусульманские религиозные деятели России призывают узаконить полигамные отношения для последователей ислама: в обществе разгорелась дискуссия о многоженстве. По мнению муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, эту форму брака нужно узаконить по всей стране, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что это нужно сделать в мусульманских республиках. Однако, говоря о плюсах многоженства, они не упоминают, какие эмоции испытывают женщины, оказавшиеся в роли «параллельных» жен.

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают», — заявил он в беседе с РИА «Новости».

Дагестане, По его мнению, сделать законными полигамные отношения нужно, поскольку число женщин в России превышает количество мужчин, а многоженство в ряде российских регионов — Чечне Татарстане — уже практикуется, и там легализация многоженства дала бы возможность защищать права женщин.

«Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства, напомнил муфтий. — Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы».

В понедельник, 23 сентября, о легализации полигамных отношений для последователей ислама говорил и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) он предположил, что сделать это «было бы целесообразно» в российских республиках, где преобладает мусульманское население.

По мнению муфтия, когда отношения с несколькими женщины у мужчины узаконены, это обязывает его нести ответственность.

«Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (…) Поэтому здесь на весы можно ставить — или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом», — считает он.

При этом Равиль Гайнутдин уточнил, что прекрасно понимает: Россия — светское государство, и «федеральные законы — они для всех одинаковы», поэтому он выступает и за выполнение правил Корана, и за соблюдение государственных законов на территории нашей страны.

Высказывания о возможной легализации многоженства, запрещенного законом Российской Федерации, звучат среди мусульманских религиозных лидеров или политических деятелей России, исповедующих ислам, не впервые. В 2015 году, например, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, узаконить полигамные отношения в мусульманских семьях нужно в тех республиках, где большинство исповедует ислам. По его мнению, когда у мужчины есть несколько законных жен, что разрешено исламом, это лучше, чем если он обманывает жену с любовницей.

«Многоженство нужно, чтобы у человека не было любовниц, от которых он получает массу проблем и со здоровьем и с разладом в семье, приходится жить во лжи, постоянно обманывать жену, детей, — заявил Кадыров в интервью «Интерфаксу». — Требовать от них честности, порядочности, а самому всю жизнь лгать. <…> Если я выступлю против многоженства, я не мусульманин. Я за то, чтобы человек имел по несколько жен, если он в них нуждается и в состоянии содержать, и решал демографическую проблему в России».

Глава Чечни уточнил тогда, что в Чечне многоженство практикуется, поскольку его разрешают законы шариата, однако российское законодательство при этом не нарушают, поскольку в ЗАГСе регистрируют для мужчины только один брак.

Тогда же, в 2015-м, по поводу многоженства высказался и бывший депутат чеченского парламента, занимавший на тот момент должность руководителя администрации главы и правительства Чечни Магомед Даудов . Он тоже придерживается мнения, что в мусульманских регионах имеет смысл законодательно закрепить разрешение на многоженство.