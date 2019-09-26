Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар

Американский миллиардер Илон Макс ответил на приглашение краснодарских бизнесменов посетить кубанский бизнес-форум. В Twitter-аккаунте предпринимателя появилось сообщение на русском языке.
Ранее в американском городе Хотторн в Калифорнии рядом с офисом Маска появился биллборд с обращением к основателю компании Space X и QR-кодом. На огромном рекламном баннере размещена надпись «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и QR-код, при считывании которого пользователь переходит на страницу в Сети, которая была специально создана для Маска. Предпринимателя приглашают посетить региональный форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который пройдёт в октябре в Краснодаре. На странице также опубликован видеоклип организаторов форума, которые исполняют песню со словами «Only Elon in Our Hearts» на мотив композиции «Крылатые качели». По данным представителя администрации Краснодарского края, биллборд на собственные средства разместил один из спикеров форума.
26 сентября в Twitter-аккаунте Маска появился ответ на приглашение.
«Язык хорошо подвешен», — гласит надпись (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При этом собирается ли предприниматель посетить краснодарский форум осталось не известно.