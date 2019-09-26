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Популярное школьное правило признали незаконным 

Рамблер + ещё 19 55 минут назад
Популярное школьное правило признали незаконным
Фото: РИА Новости
Прокуратуры Новосибирской и Рязанской областей опротестовали незаконные приказы, действовавшие в местных школах. Как сообщается на сайтах ведомств, незаконными признаны правило «звонок — сигнал для учителя» и обязанности учеников по уборке классов и столовой.
Новосибирские прокуроры выяснили, что в девяти школах в правилах внутреннего распорядка было такое положение: «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
Это правило противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. По санитарным нормам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, а для первоклассников — 40 минут.
В уставах еще двух школ были найдены положения о «рецидиве»: если школьник второй раз за год совершил дисциплинарный проступок, второе наказание будет жестче первого. Однако закон об образовании не содержит такого понятия как рецидив.
Прокуратура опротестовала 11 незаконных правовых актов. Все протесты были удовлетворены, а противоречащие законам положения исключены.
Рязанские прокуроры поспорили с правилом «звонок для учителя» в Чапаевской средней школе. Они тоже напомнили об отведенных по закону 45 минутах и добавили, что Конституция РФ и Трудовой кодекс запрещают принудительный труд.
Кроме того, по закону «Об образовании», любая дополнительная нагрузка — учеба на перемене, уборка класса или столовой — возможны только с согласия детей, их родителей или законных представителей.
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Общество , Образование , Генпрокуратура РФ
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