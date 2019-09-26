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Илон Маск отреагировал на доставший его за океаном вопрос-мем 

Lenta.ru 35 минут назад
Маск отреагировал на доставший его за океаном вопрос-мем
Фото: Пресс-служба Краснодарского края
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на мем, с помощью которого российские предприниматели пригласили его на бизнес-форум в Краснодаре.
Он ответил на твит пользователя, в котором та выложила фото билборда с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Уточняется, что рекламный щит был размещен неподалеку от компании Маска SpaceX.
«Язык хорошо подвешен», — отреагировал предприниматель на русском языке.
Маск знает про популярность этого мема в России. Кроме того, он не раз использовал русский язык в Twitter. В феврале 2019 года он написал «хаха офигенно» в ответ на опубликованную телеканалом НТВ видеозапись того, как водитель модифицировал свой автомобиль, в марте он использовал в своем аккаунте русский мем, а в апреле ответил на твит российской поговоркой.
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Общество , Илон Маск , SpaceX , НТВ , Краснодар
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