Илон Маск отреагировал на доставший его за океаном вопрос-мем

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на мем, с помощью которого российские предприниматели пригласили его на бизнес-форум в Краснодаре

Он ответил на твит пользователя, в котором та выложила фото билборда с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Уточняется, что рекламный щит был размещен неподалеку от компании Маска SpaceX

«Язык хорошо подвешен», — отреагировал предприниматель на русском языке.

Маск знает про популярность этого мема в России. Кроме того, он не раз использовал русский язык в Twitter. В феврале 2019 года он написал «хаха офигенно» в ответ на опубликованную телеканалом НТВ видеозапись того, как водитель модифицировал свой автомобиль, в марте он использовал в своем аккаунте русский мем, а в апреле ответил на твит российской поговоркой.