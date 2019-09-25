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Светлану Зейналову признали лучшей телеведущей на российском ТВ 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Названа лучшая телеведущая на российском ТВ
Фото: РИА Новости
Лучшая телеведущая — Светлана Зейналова. Такое объявление сделали 25 сентября на вручении премии Successful Ladies Awards в Москве, где, награждают самых успешных женщин. Наш корреспондент в этот вечер работает в зале.
«В этом зале сегодня столько прекрасных женщин, что мой муж, который со мной пришел, сказал, что глаза разбегаются, — сказала Светлана со сцены. — Спасибо за то, что вручили мне эту замечательную премию. Это признание того, что меня кроме моей семьи еще кто-то смотрит. Кому я доставляю удовольствие своими криками, ужимками и прыжками. И я рада, что ваше доброе утро начинается вместе со мной».
Напомним, Зейналова ведет на Первом канале программу «Доброе утро». Сейчас она замужем за медийным менеджером Дмитрием Ленским. 42-летняя женщина растит «особенную» дочь Александру от прошлого брака, и в новой семье у нее родилась дочь Вероника.
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Общество , Дмитрий Ленский , Светлана Зейналова , Москва
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